Грузовое железнодорожное сообщение может начаться между Россией и Пакистаном Россия и Пакистан прорабатывают создание первого грузового ж/д маршрута

Москва8 авг Вести.Россия и Пакистан работают над созданием первого грузового железнодорожного маршрута, который свяжет Москву с пакистанскими городами Фейсалабад и Карачи.

Об этом сообщил "Известиям" посол РФ в Пакистане Альберт Хорев. Обсуждается также возможность участия в этом проекте Белоруссии, добавил он.

Ведем с пакистанскими партнерами работу над проектом организации первого грузового железнодорожного маршрута между нашими странами по маршрутам Москва – Фейсалабад и Москва – Карачи в обоих направлениях. Прорабатывается возможность подключения к проекту белорусской стороны сообщил Хорев

Он отметил, что реализация инициативы неоднократно откладывалась из-за обострения геополитической обстановки в регионе в 2025 и 2026 годах.

Стороны завершают работу над контрактом по оказанию услуг и ведут поиск компаний, заинтересованных в перевозке товаров по этому маршруту.

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