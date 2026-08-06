Москва6 авгВести.Пакистан ведет работу по расширению авиасообщения с РФ и наращиванию логистических связей. Об этом сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
В беседе с ТАСС он назвал Россию "замечательным местом для посещения".
Конечно, мы хотим развивать туризм из России и всего Евразийского союза… Поэтому я работаю над тем, чтобы увеличить число рейсов и расширить логистические связи между двумя странамискахал Файсал Нияз Тирмизи
Посол также указал на прямую связь развития туризма и транспортной доступности.
Я всегда утверждал, что для успешного бизнеса важны две вещи. Первое - это авиарейсы. Второе - дешевые логистические связидобавил он
Ранее дипломат рассказал, что поездка премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию может состояться в осенний период. Она была отложена из-за дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.