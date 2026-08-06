Посол Пакистана рассказал о работе над расширением авиасообщения с РФ

Посол Пакистана сообщил о работе над расширением логистических связей с Россией Посол Пакистана рассказал о работе над расширением авиасообщения с РФ

Москва6 авг Вести.Пакистан ведет работу по расширению авиасообщения с РФ и наращиванию логистических связей. Об этом сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

В беседе с ТАСС он назвал Россию "замечательным местом для посещения".

Конечно, мы хотим развивать туризм из России и всего Евразийского союза… Поэтому я работаю над тем, чтобы увеличить число рейсов и расширить логистические связи между двумя странами скахал Файсал Нияз Тирмизи

Посол также указал на прямую связь развития туризма и транспортной доступности.

Я всегда утверждал, что для успешного бизнеса важны две вещи. Первое - это авиарейсы. Второе - дешевые логистические связи добавил он

Ранее дипломат рассказал, что поездка премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию может состояться в осенний период. Она была отложена из-за дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.