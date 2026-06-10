Казахстан готов увеличить транспортировку газа из РФ в Узбекистан Казахстан заявил о готовности нарастить транзит российского газа в Узбекистан

Москва10 июн Вести.Власти Казахстана готовы увеличить объемы транспортировки российского газа в Узбекистан, заявил ТАСС министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

У нас такая возможность есть, все зависит от транспортной инфраструктуры. На казахстанской стороне все для этого готово.... Мы как транзитная страна готовы обеспечить [транспортировку] сказал глава казахстанского Минэнерго

По словам Аккенженова, российская сторона ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном. Объем транзита газа может быть увеличен до 11 млрд кубометров.

Ранее научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в беседе с ИС "Вести" выразил мнение, что Казахстан может стать транзитным маршрутом для поставки российского газа в Китай.