Осенью 2026 года россияне смогут улететь прямыми рейсами в 42 страны

Россия наладит прямое авиасообщение с 42 странами Осенью 2026 года россияне смогут улететь прямыми рейсами в 42 страны

Москва29 авг Вести.В осеннем расписании 2026 года прямые пассажирские авиарейсы из России предусмотрены в 42 страны, сообщает РИА Новости.

Так, Jazeera Airways намерена восстановить приостановленные из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке полеты между Москвой и Кувейтом.

Пакистанская Fly Jinnah намерена ежедневно выполнять рейсы из Москвы в Исламабад, а Air Algerie начнет со 2 октября летать из Алжира в Москву трижды в неделю.

С 4 октября Myanmar International Airways запустит полеты из Новосибирска через Мандалай в Янгон.

Azur Air рассчитывает открыть в ноябре рейсы в Хамбантоту (Шри-Ланка) сразу из восьми российских городов.

Наиболее широко в расписании представлены страны Западной, Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Появятся семь африканских направлений.

Прямое авиасообщение сохранится с Белоруссией и Сербией.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего проводят длительный отдых в странах Азии, Африки и Латинской Америки.