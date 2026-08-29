Москва29 авгВести.В осеннем расписании 2026 года прямые пассажирские авиарейсы из России предусмотрены в 42 страны, сообщает РИА Новости.
Так, Jazeera Airways намерена восстановить приостановленные из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке полеты между Москвой и Кувейтом.
Пакистанская Fly Jinnah намерена ежедневно выполнять рейсы из Москвы в Исламабад, а Air Algerie начнет со 2 октября летать из Алжира в Москву трижды в неделю.
С 4 октября Myanmar International Airways запустит полеты из Новосибирска через Мандалай в Янгон.
Azur Air рассчитывает открыть в ноябре рейсы в Хамбантоту (Шри-Ланка) сразу из восьми российских городов.
Наиболее широко в расписании представлены страны Западной, Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Появятся семь африканских направлений.
Прямое авиасообщение сохранится с Белоруссией и Сербией.
Ранее сообщалось, что россияне чаще всего проводят длительный отдых в странах Азии, Африки и Латинской Америки.