Вьетнам и Таиланд возглавили топ направлений, где отдыхают россияне дольше всего

Исследование: россияне дольше всего отдыхают на Бали и во Вьетнаме Вьетнам и Таиланд возглавили топ направлений, где отдыхают россияне дольше всего

Москва20 авг Вести.Россияне чаще всего проводят длительный отдых в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом говорится в исследовании финтех-сервиса "Плати по всему миру", с которым ознакомился ТАСС.

На Бали путешественники остаются дольше всего: почти две трети приезжающих (65%) проводят в Индонезии неделю и больше, а типичная поездка длится 11 дней. Следом — Вьетнам (55% живут неделю и дольше, типичная поездка — восемь дней), ЮАР (51%), Таиланд и Бразилия (по 49%), Япония (47%) и Шри-Ланка (46%) говорится в исследовании

Аналитики отмечают прямую зависимость: чем дольше перелет, тем продолжительнее отпуск. При этом в пересадочных городах (Гонконг и Катар) туристы проводят не более суток.

В исследовании использовались обезличенные данные по банковским транзакциям пользователей сервиса за рубежом с августа 2025 года по август 2026 года.