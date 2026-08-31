Названы самые популярные у россиян для осеннего отпуска страны Турция стала самым популярным направлением для осеннего отдыха россиян

Москва31 авг Вести.В тройку лидеров среди популярных направлений для осеннего отдыха россиян попали Турция, Египет и Таиланд. Такие данные привела в комментарии NEWS.ru замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Турция сохраняет первое место среди направлений для осеннего отдыха — на нее приходится 54,1% всех бронирований туров на сентябрь–октябрь 2026 года сообщила эксперт

По ее словам, средняя стоимость путешествия подскочила с 249,4 тысячи до 256,5 тысячи рублей.

По данным Купцовой, на втором месте разместился Египет (17,6%), а средняя цена тура выросла с 221 тысячи до 239,1 тысячи рублей.

Таиланд занял третье место (5,3%), средняя стоимость путешествия оценивается в 208,2 тысячи рублей.

На четвертом месте разместился Китай (3,9%, 208,7 тысячи рублей).

Вместе с тем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция теряет статус доступного туристического направления.