Москва31 авгВести.В тройку лидеров среди популярных направлений для осеннего отдыха россиян попали Турция, Египет и Таиланд. Такие данные привела в комментарии NEWS.ru замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах" Ольга Купцова.
Турция сохраняет первое место среди направлений для осеннего отдыха — на нее приходится 54,1% всех бронирований туров на сентябрь–октябрь 2026 годасообщила эксперт
По ее словам, средняя стоимость путешествия подскочила с 249,4 тысячи до 256,5 тысячи рублей.
По данным Купцовой, на втором месте разместился Египет (17,6%), а средняя цена тура выросла с 221 тысячи до 239,1 тысячи рублей.
Таиланд занял третье место (5,3%), средняя стоимость путешествия оценивается в 208,2 тысячи рублей.
На четвертом месте разместился Китай (3,9%, 208,7 тысячи рублей).
Вместе с тем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция теряет статус доступного туристического направления.