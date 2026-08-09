Москва9 авг Вести.Российские туристы стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения в Египте, одновременно снизился интерес к пятизвездочным отелям. Путешественники также жалуются на качество сервиса, состояние номеров и чистоту в некоторых гостиницах страны. Об этом говорится в материале Лента.ru.

По данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость бронирования отеля в Египте снизилась с 14,5 тысячи рублей в сутки в 2025 году до 11,5 тысячи рублей в 2026-м.

Доля пятизвездочных гостиниц среди бронирований сократилась с 42% до 39%, четырехзвездочных – с 27% до 24%. При этом заметно вырос интерес к трехзвездочным отелям – их доля увеличилась с 15% до 22%.

Некоторые российские туристы рассказали о проблемах, с которыми столкнулись во время отдыха. Среди претензий – устаревшая мебель, неисправная сантехника, недостаточная чистота и проблемы с обслуживанием. Одна из путешественниц также пожаловалась на качество еды и состояние посуды в гостинице.

При этом туристический поток из России в Египет продолжает расти. По данным Ассоциации туроператоров, с начала 2026 года страну посетили более миллиона россиян, а текущий спрос уже на 20 процентов превышает прошлогодний показатель. Туроператоры допускают рост спроса по итогам года до 50%.

Средний чек тура в Египет, по данным АТОР, составляет 100–110 тысяч рублей на человека. Основным направлением остаются пляжные курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, однако россияне все чаще интересуются экскурсиями, круизами по Нилу и дайвингом.

Несмотря на жалобы туристов, в Египте развивается гостиничная инфраструктура. Эксперты отмечают появление новых и обновленных объектов, в том числе в премиальном сегменте.