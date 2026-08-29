Москва29 авг Вести.Туристический спрос в Турции начал снижаться в связи с ростом цен на отдых в этой стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты со ссылкой на данные турецкого Министерства культуры и туризма обратили внимание, что в мае туристический поток в республику снизился на 3,6% по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период в прошлом году. При этом в июне снижение составило 4%, в июле - 0,3%.

Спрос, который раньше приходился на Турцию, переориентировался на более доступные направления, такие как Словения, Черногория и Тунис говорится в публикации

Среди причин роста цен на отдых в Турции агентство называет валютную политику, проводимую Анкарой, а также эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Многие привыкли считать Турцию дешевым направлением. Сейчас это не так. Люди приезжают сюда и прекрасно проводят время, но это уже не так дешево отметил владелец торговой компании и арендодатель вилл в провинции Анталья Тони Басоглу

В июне Telegram-канал SHOT писал, что на курортах Турции закрываются магазины и отели из-за отсутствия туристов из России.