Горящие туры в Турции исчезли как класс, заявили в АТОР В АТОР констатировали исчезновение горящих туров в Турцию

Москва17 авг Вести.Горящих туров в Турцию больше нет, стоимость отдыха теперь зависит от раннего бронирования, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В 2026 году туроператоры хорошо закрывают и блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах, поэтому "гореть" попросту нечему, отмечается в сообщении.

Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс подчеркнули в АТОР

Чем раньше туристы бронируют отдых в Турции, тем дешевле он обходится. Сентябрьские туры, которые можно было купить весной, к августу подорожали на 20%, а в популярных и качественных отелях – на 40%.

При этом туры в Анталью на октябрь сейчас дешевле сентябрьских на 15-20%. В ассоциации назвали октябрь в Турции самым бюджетным месяцем пляжного сезона. Однако и эти цены скоро могут начать расти, предупредили в АТОР.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что число российских туристов, которые отправятся за границу в 2026 году, вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом.