Москва17 авгВести.Горящих туров в Турцию больше нет, стоимость отдыха теперь зависит от раннего бронирования, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В 2026 году туроператоры хорошо закрывают и блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах, поэтому "гореть" попросту нечему, отмечается в сообщении.
Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как классподчеркнули в АТОР
Чем раньше туристы бронируют отдых в Турции, тем дешевле он обходится. Сентябрьские туры, которые можно было купить весной, к августу подорожали на 20%, а в популярных и качественных отелях – на 40%.
При этом туры в Анталью на октябрь сейчас дешевле сентябрьских на 15-20%. В ассоциации назвали октябрь в Турции самым бюджетным месяцем пляжного сезона. Однако и эти цены скоро могут начать расти, предупредили в АТОР.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что число российских туристов, которые отправятся за границу в 2026 году, вырастет на 8% по сравнению с прошлым годом.