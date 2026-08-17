АТОР объяснила, почему горящих путевок больше нет Исполнительный директор АТОР Ломидзе: горящих туров после пандемии практически

Москва17 авг Вести.Туристам, рассчитывающим на горящие путевки со скидками, стоит скорректировать ожидания. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, после пандемии такая практика фактически исчезла на всех зарубежных направлениях.

Причиной стала смена рыночной модели: спрос на отдых стабильно превышает предложение, а туроператоры стали более осторожно подходить к планированию.

В последние годы, после пандемии, спрос зачастую превышает предложение и горящих туров нет: туроператоры рассчитывают объемы выкупленных кресел в блочных программах и номеров на гарантии в зарубежных отелях очень осторожно. Поэтому горящих туров в последние годы практически нет, хотя в целях привлечения потребителей термин часто применяется маркетологами пояснила Ломидзе

Ранее в АТОР заявили, что горящие туры в Турции исчезли как класс.