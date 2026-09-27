В Анталье отметили рост спроса россиян на отдых в сентябре и октябре

Россияне сдвинули туристический сезон в Анталье В Анталье отметили рост спроса россиян на отдых в сентябре и октябре

Москва27 сен Вести.Российские туристы меняют привычное время поездок в Анталью, все чаще выбирая для отдыха осенние месяцы вместо июля и августа. Об этом агентству РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму, глава Ассоциации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.

По его словам, туристический сезон для россиян постепенно смещается на сентябрь и октябрь.

Гораздо больше россиян стали прибывать в Анталью осенью: сезон сдвинулся с июля-августа в сторону сентября-октября. Наблюдаем значительный спрос на туры на октябрь со стороны россиян, особенно на период школьных каникул отметил Айык

Советник мэра Антальи считает, что высокий туристический поток россиян может сохраниться до ноября. Он отметил, что Анталья готова к тому, чтобы принять всех гостей из России.

По его словам, власти курорта поддерживают постоянные контакты с российской стороной и туроператорами.

Реакцию получаем мгновенно, к примеру, если требуется увеличить число авиарейсов из-за роста турпотока сказал советник мэра

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия вышла на первое место по числу туристов в Турции, превзойдя по этому показателю Германию.