Эрдоган: Россия вышла на первое место по турпотоку в Турцию, опередив ФРГ Эрдоган: Россия опередила Германию и стала первой по числу туристов в Турции

Москва2 сен Вести.Россия вышла на первое место по числу туристов в Турции, превзойдя по этому показателю Германию, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Во вторник на встрече с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам 2025 года турпоток из России в Турцию составил почти 7 миллионов человек.

Мы принимаем миллионы российских туристов в нашей стране. Ни из одной другой страны не приезжает столько туристов в Турцию. Как вы знаете, Германия и раньше занимала хорошие позиции. Но Россия их превзошла сказал турецкий лидер

Он отметил, что Турция сотрудничает с Россией во множестве сфер - от туризма до инвестиций и от торговли до энергетики. Эрдоган назвал взаимодействие между странами внушительным.