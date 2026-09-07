Турагент Шекер: отдых в Турции больше не будет бюджетным

Турагент: Турция больше не будет дешевой страной для отдыха Турагент Шекер: отдых в Турции больше не будет бюджетным

Москва7 сен Вести.Турция постепенно перестает быть дешевым направлением для отдыха, и туристам придется привыкать к более высоким ценам, заявила РИА Новости турагент Дениз Шекер. По ее словам, подорожание должно сопровождаться ростом качества услуг.

Как сообщили в Институте статистики Турции, в июне 2026 года гостиничные издержки в Турции выросли примерно на 70,3% в годовом выражении, тогда как курс доллара увеличился примерно на 17,3%.

Турция больше не будет дешевой страной для отдыха, и это само по себе не является проблемой. Проблема возникнет тогда, когда турист будет платить больше, но не будет видеть соответствующего повышения качества. Турция может оставаться дорогим, но привлекательным направлением, если турист понимает ценность получаемого продукта сказала Шекер

По ее словам, изменение ценовой модели турецкого туризма связано прежде всего с ростом расходов самих предприятий. Отелям приходится учитывать подорожание продуктов питания, энергии, рабочей силы, обслуживания, аренды и финансирования.

Шекер отметила, что высокая себестоимость постепенно отражается на стоимости отдыха для туристов, но это не говорит об автоматическом снижении спроса. По словам турагента, изменение ценовой модели уже отражается на поведении путешественников.

По статистике второго квартала, средние расходы отдыхающего в Турции за одну ночь выросли до 113 долларов против 110 долларов годом ранее. При этом расходы иностранных гостей на проживание увеличились на 11,7%, а на питание – на 5,2%.

Общий турпоток снизился на 5,1%, до 15,58 миллиона человек, а туристические доходы страны сократились на 2,6%, до 15,87 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что туристический спрос в Турции начал снижаться в связи с ростом цен на отдых в этой стране.