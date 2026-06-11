Росстат: отдых на Черноморском побережье подорожал в мае на 40% Эксперт АТОР: рост цен на Черноморье объясняется сезонностью, а не бумом туризма

Москва11 июн Вести.По данным Росстата, в мае самой подорожавшей услугой среди потребительских услуг стала поездка на Черноморское побережье Кавказа — цены выросли на 40% по сравнению с апрелем. По тем же данным, поездка в Турцию за месяц подорожала на 6,4%.

По словам вице‑президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, рост объясняется сезонностью и майскими праздниками: апрель для большинства отечественных курортов — низкий сезон, май — начало высокого. Вместе с тем эксперты предостерегают от поспешных выводов о туристическом буме.

Мы не фиксируем какого‑то резкого роста спроса на внутренний туризм в этом сезоне. Пока речь идёт в среднем по всем российским направлениям примерно о 4%. Для сравнения — в 2024 году рост был на 27% заявил Горин

Он также отметил, что резкий месячный рост цен на черноморские курорты объясняется переходом из несезона в сезон: "Разница в ценах между несезоном и сезоном на этом направлении обычно составляет порядка 30%. И в этом году весна на нашем Черноморском побережье была холодной, что дополнительно снизило на него спрос в апреле (и частично сдвинуло на май)".

При этом Горин отмечает, что в июне даже для популярных направлений, в том числе Сочи, фиксируется падение спроса — в том числе из‑за периодических закрытий аэропортов и усложнённой логистики.

На этом фоне взлёта цен мы не фиксируем. Отели наоборот дают скидки. В Сочи в этом году — беспрецедентное количество скидок от отелей, на размещение в апартаментах, квартирах, гостевых домах добавил эксперт

Отдельно рост спроса показала Анапа, чему, по словам эксперта, способствовало восстановление после ухудшений прошлого сезона.

Суммарный эффект по внутреннему туризму, по оценке Горина, формируется в основном за счёт направлений, до которых можно добраться без самолёта: растёт интерес к Карелии, Ленинградской области и речным круизам.

Росстат и туроператоры пока не связывают майское подорожание на конкретных курортах с общим резким увеличением спроса по стране: окончательные выводы о сезонной динамике и ценах аналитики обещают делать по итогам летнего сезона.