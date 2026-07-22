Москва22 июл Вести.Отдыхающие на румынском черноморском курорте Мамая столкнулись с абсурдной ситуацией: бутылка обычной воды здесь обходится дороже, чем стакан пива. Об этом сообщает местный портал Libertatea, который приводит возмущенные отзывы туристов.

Вода на румынском побережье стала дороже пива, поскольку все больше туристов жалуются на высокие цены или предлагаемые условия. Пол-литровая бутылка воды стоит 12 леев (2,62 доллара), а стакан пива — 10 леев (2,18 доллара). Цены в кафе достигают 25 леев за бутылку воды (5,45 доллара) говорится в публикации

Путешественники также отмечают ощутимый рост цен на продукты питания — пообедать в местных заведениях многим стало не по карману. Предприниматели оправдывают повышение стоимости налоговой нагрузкой, ростом зарплат и коммунальных платежей. В результате сами румыны все чаще выбирают для отпуска Болгарию, Грецию или Турцию, а на побережье остаются лишь те, кто получил государственные путевки.