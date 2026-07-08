В сети появились видео загрязненного берега Антальи Засыпанные мусором пляжи турецкой Антальи попали на видео

Москва8 июл Вести.В сети появились видео, на которых берега Антальи завалены отходами. Мусор на пляжах возмутил как туристов, так и местных жителей, пишет Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что берег завален измельченным пластиком, крышками от бутылок, этикетками, бумагой и прочими отходами.

Уточняется, что проблема наблюдается на участках пляжа от Кемера до Коньяалты. По предположениям местных жителей, мусор сбрасывают коммерческие суда. Сейчас люди требуют от администрации решить проблему, а также наказать виновных.

Подчеркивается, что проблема несет угрозу не только экологии Антальи, но и ее туристическому имиджу.

11 июня директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что перед открытием пляжей в России проводятся обязательные проверки качества воды и песка, обследуется дно водоемов, а граждане имеют право инициировать проверку соответствия пляжа нормам.