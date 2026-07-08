Москва8 июлВести.В сети появились видео, на которых берега Антальи завалены отходами. Мусор на пляжах возмутил как туристов, так и местных жителей, пишет Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, что берег завален измельченным пластиком, крышками от бутылок, этикетками, бумагой и прочими отходами.
Уточняется, что проблема наблюдается на участках пляжа от Кемера до Коньяалты. По предположениям местных жителей, мусор сбрасывают коммерческие суда. Сейчас люди требуют от администрации решить проблему, а также наказать виновных.
Подчеркивается, что проблема несет угрозу не только экологии Антальи, но и ее туристическому имиджу.
11 июня директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что перед открытием пляжей в России проводятся обязательные проверки качества воды и песка, обследуется дно водоемов, а граждане имеют право инициировать проверку соответствия пляжа нормам.