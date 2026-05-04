Москва4 мая Вести.Прибрежные воды в юго-западном регионе Омана стали красными из-за гибели мелких креветок, выброшенных на мелководье.

Как рассказал агентству РИА Новости житель города Салала Сиях Мухаммед, на побережье города Мирбат в 50 км от Салалы выбросило очень много киля. Из-за этого создается впечатление, что прибрежные воды покраснели.

По информации местных СМИ, власти султаната уже начали очищать пляжи от погибшего киля с целью предотвратить нанесение вреда здоровью людей и окружающей среде, а также восстановить прибрежную зону для жителей и туристов. Как заявили власти, причиной гибели креветок стало изменение температуры и уровня кислорода в морской воде, а не загрязнение.