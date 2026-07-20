Москва20 июлВести.В Приморском крае зафиксировано загрязнение акватории залива Славянка. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Причиной инцидента стал сброс льяльных вод с иностранного судна.
18 июля на стоящем у причала морского перегрузочного терминала иностранном судне произошел выброс льяльных вод в акваторию залива Славянка в Приморском краеотметила пресс-служба ведомства в МАХ
Черная маслянистая пленка растянулась почти по всему заливу, а радужные разводы заметны вблизи берега. В настоящее время организованы мероприятия по ликвидации последствий.
Приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле до завершения работ.