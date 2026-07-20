Иностранное судно слило льяльные воды в акваторию залива Славянка в Приморье

В Приморье произошло загрязнение залива Славянка из-за иностранного судна Иностранное судно слило льяльные воды в акваторию залива Славянка в Приморье

Москва20 июл Вести.В Приморском крае зафиксировано загрязнение акватории залива Славянка. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Причиной инцидента стал сброс льяльных вод с иностранного судна.

18 июля на стоящем у причала морского перегрузочного терминала иностранном судне произошел выброс льяльных вод в акваторию залива Славянка в Приморском крае отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Черная маслянистая пленка растянулась почти по всему заливу, а радужные разводы заметны вблизи берега. В настоящее время организованы мероприятия по ликвидации последствий.

Приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле до завершения работ.