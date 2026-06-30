На побережье Сахалина в районе нескольких сел обнаружены нефтепродукты Нефтепродукты обнаружены на морском берегу Сахалина

Москва30 июн Вести.В морской береговой зоне Томаринского района Сахалина зафиксирован выброс нефтепродуктов у сел Белинское, Парусное и Красногорск. Об этом сообщила районная администрация.

Основной массив комкообразного вещества, по внешнему виду напоминающего корабельный мазут, сосредоточен у Белинского и Парусного. Сотрудники администрации отобрали пробы для передачи в лабораторию Росприроднадзора.

Часть загрязнения уже собрана, в ближайшее время запланированы дальнейшие работы по очистке побережья. При этом масляных пятен на воде не обнаружено, уточнили в администрации.