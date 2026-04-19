Москва19 апрВести.На Сахалине, в районе Корсакова, море выбросило на побережье огромное количество сельди, из-за чего берег стал напоминать рыбный склад. Жители без ограничений собирают рыбу руками. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Селедочный апокалипсис накрыл Сахалин. Побережье сейчас похоже на рыбный складговорится в публикации Amur Mash
Мужчины радуются скорому заполнению морозилок, а их жены мысленно готовятся к масштабной чистке и разделке улова.
Этот массовый выброс сельди местные неофициально назвали селедочным апокалипсисом.