Разлив нефтепродуктов в морском терминале Правда на Сахалине ликвидировали

На Сахалине ликвидировали источник загрязнения моря нефтепродуктами Разлив нефтепродуктов в морском терминале Правда на Сахалине ликвидировали

Москва10 авг Вести.В морском терминале правда на Сахалине ликвидировали источник загрязнения нефтепродуктами, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в мессенджере МАХ.

Загрязненный грунт изъяли, акваторию осмотрели — нефтяной пленки больше нет. Продолжаем наблюдение. Если пятна снова появятся, будем действовать незамедлительно написал глава региона

По его словам, проверка была инициирована после обращений граждан.

Экологи зафиксировали разлив, Морспасслужба выставила боновые заграждения и предотвратила расползание пленки по бухте. Проверку ведут Росприроднадзор и Росрыболовство. По факту уже возбуждено административное дело, проводится расследование добавил Лимаренко

Губернатор уточнил, что держит ситуацию на личном контроле.