Власти дали пять дней на устранение последствий выхода нефти на Сахалине

Москва13 мая Вести.На полноценную очистку последствий разлива нефти в поселке Катангли Сахалинской области уйдет не более пяти дней.

Такие сроки указали в пресс-службе регионального правительства.

В публикации говорится, что в очищении территории от естественного разлива нефти задействованы 16 человек и пять единиц техники.

Ликвидация разлива нефти займет от трех до пяти дней указывается в сообщении

Как уточнили в администрации, по всей площади разлива имеются заграждения. Озеру Катангли, расположенному поблизости, загрязнение не угрожает.

Ранее в сахалинском поселке Катангли нефть самопроизвольно вышла на поверхность.