На полноценную очистку последствий разлива нефти в поселке Катангли Сахалинской области уйдет не более пяти дней.
Такие сроки указали в пресс-службе регионального правительства.
В публикации говорится, что в очищении территории от естественного разлива нефти задействованы 16 человек и пять единиц техники.
Как уточнили в администрации, по всей площади разлива имеются заграждения. Озеру Катангли, расположенному поблизости, загрязнение не угрожает.
Ранее в сахалинском поселке Катангли нефть самопроизвольно вышла на поверхность.