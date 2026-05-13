Москва13 маяВести.На полноценную очистку последствий разлива нефти в поселке Катангли Сахалинской области уйдет не более пяти дней.

Такие сроки указали в пресс-службе регионального правительства.

В публикации говорится, что в очищении территории от естественного разлива нефти задействованы 16 человек и пять единиц техники.

Как уточнили в администрации, по всей площади разлива имеются заграждения. Озеру Катангли, расположенному поблизости, загрязнение не угрожает.

Ранее в сахалинском поселке Катангли нефть самопроизвольно вышла на поверхность.