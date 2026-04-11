Москва11 апрВести.В порту Владивостока судебные приставы арестовали иностранное судно, которое нанесло значительный ущерб российскому рыболовецкому сейнеру, столкнувшись с ним. Об этом сообщило Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов России.
Пострадавшая сторона направила в суд исковое заявление.
Решение об аресте как обеспечительной мере принял арбитражный суд Приморского краяговорится в сообщении
До происшествия судно-грузовоз находилось на рейде в акватории Амурского залива. Теперь оно останется в акватории порта до отмены обеспечительных мер.