В Намибии задержали рыболовецкое судно Venus-1 с российскими моряками на борту

Москва17 апр Вести.Рыболовецкое судно Venus-1, на борту которого находятся 13 российских моряков, арестовано в Намибии в связи с трудовым спором между экипажем и частной намибийской компанией Hodago Fishing, которая является владельцем судна. Об этом сообщило посольство РФ в Намибии.

По данным дипмиссии, конфликт возник в начале 2026 года из-за задолженности по зарплате за два месяца.

Посольство активно занимается решением этой проблемы, ставшей следствием гражданско-правового конфликта между работодателем и рыбаками, который возник в начале 2026 года из-за отсутствия у "HODAGO FISHING (PTY) LTD" средств для погашения задолженности по зарплате за два месяца говорится в сообщении

Из заявления посольства следует, что спор будет регулироваться в соответствии с намибийским законодательством. Дипломаты подчеркнули, что защитят интересы российских граждан.

Российские дипломаты взаимодействуют с властями Намибии для урегулирования ситуации. В дипмиссии добавили, что угрозы жизни и здоровью моряков нет.

Как сообщал заведующий консульским отделом посольства РФ в Намибии Сергей Василенко, дипмиссия будет добиваться справедливого решения ситуации с застрявшими в Намибии моряками. Его слова привела ИС "Вести". Через российское посольство на борт доставляют провизию, предметы первой необходимости и медикаменты.

Задолженность по зарплате, из-за которой возник спор, по некоторым данным, составляет 500 тысяч долларов.