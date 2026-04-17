Москва17 апрВести.Рыболовецкое судно Venus-1, на борту которого находятся 13 российских моряков, арестовано в Намибии в связи с трудовым спором между экипажем и частной намибийской компанией Hodago Fishing, которая является владельцем судна. Об этом сообщило посольство РФ в Намибии.
По данным дипмиссии, конфликт возник в начале 2026 года из-за задолженности по зарплате за два месяца.
Посольство активно занимается решением этой проблемы, ставшей следствием гражданско-правового конфликта между работодателем и рыбаками, который возник в начале 2026 года из-за отсутствия у "HODAGO FISHING (PTY) LTD" средств для погашения задолженности по зарплате за два месяцаговорится в сообщении
Из заявления посольства следует, что спор будет регулироваться в соответствии с намибийским законодательством. Дипломаты подчеркнули, что защитят интересы российских граждан.
Российские дипломаты взаимодействуют с властями Намибии для урегулирования ситуации. В дипмиссии добавили, что угрозы жизни и здоровью моряков нет.
Как сообщал заведующий консульским отделом посольства РФ в Намибии Сергей Василенко, дипмиссия будет добиваться справедливого решения ситуации с застрявшими в Намибии моряками. Его слова привела ИС "Вести". Через российское посольство на борт доставляют провизию, предметы первой необходимости и медикаменты.
Задолженность по зарплате, из-за которой возник спор, по некоторым данным, составляет 500 тысяч долларов.