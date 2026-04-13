Малайзия заявила о задержании двух танкеров с россиянами при перегрузке нефти

Москва13 апр Вести.У берегов Малайзии задержали два танкера, якобы перегружавшие нефть, на борту которых находились россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на морскую службу страны (MMEA).

Отмечается, что инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам на острове Пенанг. Задержаны были 22 члена экипажа, среди которых граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения цитирует агентство слова директора MMEA штата Пенанг Мухаммада Суффи Мохд Рамли

Ранее береговая охрана Швеции отпустила балкер Hui Yuan, задержанный до этого по подозрению в нарушении экологического законодательства.