Посольство РФ будет защищать интересы застрявших в Намибии моряков Посольство РФ работает над решением ситуации с застрявшими в Намибии моряками

Москва16 апр Вести.Российское посольство будет добиваться справедливого решения ситуации с застрявшими в Намибии моряками, рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Намибии Сергей Василенко, сообщает ИС "Вести".

Рыболовецкое судно Venus-1 сейчас стоит у причала в порту Уолфиш-Бей. Оно ходит под намибийским флагом и принадлежит компании из этой же страны. Компания-владелец обанкротилась и не выплатила морякам соответствующие деньги за вылов. Задолженность, по некоторым данным, составляет 500 тысяч долларов.

Экипаж, среди которого 13 россиян, обратился в Международный союз моряков и судно арестовали. Моряки уже полгода находятся на корабле и не могут его покинуть, так как не имеют документов для выхода на берег.

Посольство России в Намибии продолжает активно заниматься этой ситуацией. Она стала следствием гражданско-правового конфликта между намибийской компанией-работодателем и экипажем рыболовецкого судна… Посольство предпримет необходимые шаги для защиты законных прав и интересов российских граждан. Самочувствие экипажа удовлетворительное. Главное, что экипаж не брошен на произвол судьбы. Посольство продолжит добиваться справедливого решения проблемы сообщил Василенко

Именно через российское посольство на борт доставляют провизию, предметы первой необходимости и медикаменты. Топлива для поддержания электричества на "Венере" осталось на неделю. Решать вопрос с невыплаченной зарплатой будет намибийский суд. Если он встанет на сторону работников, компания должна будет продать корабль и с выручки закрыть долги.