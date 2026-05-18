В Находке во время ремонта танкера повредили рядом стоящее судно

Москва18 мая Вести.В Приморском крае в порту бурильное судно получило повреждения во время ремонта рядом стоящего танкера. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В морском порту Находки при постановке к одному из причалов прибывшего на ремонт танкера "Ахиллес" произошел навал на судно "Геолог Куликов", которое в результате происшествия получило повреждения рамки якорного клюза говорится в сообщении

После происшествия Находкинская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой проверят надлежащее исполнение обязательных требований при обеспечении буксирной и лоцманской проводок.