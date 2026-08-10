Москва10 авг Вести.Танкер Caroline Bezengi, который перевозит почти миллион баррелей нефти, тонет у побережья Омана. Об этом сообщает саудовское издание Arab News.

В публикации отмечается, что судно село на мель около двух месяцев назад недалеко от острова Киблия у юго-западного побережья Омана. Оно частично затоплено и продолжает погружаться в воду, при этом разлив нефти от Caroline Bezengi продолжает расширяться: его площадь составляет почти 800 квадратных километров.

Arab News. пишет, что район, где произошла утечка топлива, является частью заповедника Аравийского морского заповедника, где обитают различные виды животных, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что у берегов Омана было атаковано грузовое судно. Как сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), из-за обстрела на борту возник пожар, который через некоторое время были ликвидирован.