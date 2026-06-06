Сочи без ажиотажа: курортный сезон не оправдал ожиданий Пустые пляжи и рестораны - начало сезона в Сочи не задалось

Москва6 июн Вести.В этом году начало курортного сезона в Сочи разительно отличается от привычных картин: вместо толп отдыхающих — непривычная тишина, вместо ажиотажа — тревожные сигналы от представителей туристического бизнеса. Об этом сообщает MK.RU.

На пляжах — множество свободных лежаков, кафе на набережных зачастую пустуют, а улицы пестрят объявлениями об аренде помещений.

По словам риелтора Дениса Брыксина, ситуация выглядит тревожно.

До 20 июня у меня вообще ничего не забронировано. У коллег тоже всё плохо, хотя они вкладываются в продвижение. Я меньше вкладываюсь, надеюсь на собственную базу клиентов, но и у тех, кто делает рекламу, тоже пусто. Да и я вижу по городу: людей‑то нет приводятся слова риелтора

Владельцы отелей вынуждены идти на оптимизацию расходов: из‑за низкой заполняемости сокращается персонал, а бизнес балансирует на грани выполнения финансовых планов. Особенно ощутима проблема в Красной Поляне, где заметно снизились цены на проживание даже в достойных отелях.

Местные жители вспоминают, что раньше Сочи не сталкивался с подобной ситуацией — туристы приезжали даже в ненастную погоду, а сейчас отсутствие потока отдыхающих вызывает беспокойство.