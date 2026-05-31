Туристов из России предупредили об аномальной жаре в Турции Метеоролог Юртташ предупредил россиян о жаре выше 40 градусов в Турции

Москва31 мая Вести.Российские туристы столкнутся с аномально жаркой погодой в Турции в предстоящий летний сезон. Как отметил метеоролог Ихсан Юртташ в комментарии РИА Новости, температура воздуха в ряде регионов страны может приблизиться к рекордным значениям или превысить их.

Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции​​​… Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары сказал специалист

Наиболее высокая температура традиционно прогнозируется на побережье Средиземного моря – в Анталье, Аланье, Белеке и Сиде. В июле и августе воздух там может регулярно прогреваться выше 40 градусов. Дополнительный дискомфорт, по словам метеоролога, создаст высокая влажность.

Жаркая погода ожидается и на курортах Эгейского побережья, включая Бодрум, Мармарис и Кушадасы. По оценке Юртташа, число дней с экстремально высокими температурами этим летом будет выше средних многолетних показателей.

Метеоролог рекомендовал туристам избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в дневные часы, соблюдать питьевой режим и следить за предупреждениями местных метеослужб.

Особую осторожность, по его словам, следует соблюдать пожилым людям, детям и туристам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.