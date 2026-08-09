Российские туристы заметили ухудшение экологической ситуации в турецкой Аланье Кылдонер: российские туристы жалуются на загрязнения в турецкой Аланье

Москва9 авг Вести.Туристы из России начали чаще обращать внимание на ухудшение экологической ситуации на побережье курортной Аланьи в Турции, где специалисты зафиксировали высокий уровень загрязнения микропластиком.

Об этом в разговоре с РИА Новости заявил представитель туристического сектора Аланьи, турагент Аслан Мустафа Кылдонер.

По его словам, значительная часть пластиковых отходов поступает в регион с морскими течениями. Эксперты видят причины загрязнения в импорте пластиковых отходов, загрузке предприятий по переработке пластика в провинциях Адана и Мерсин, а также в обильных осадках, способствующих переносу загрязняющих веществ в море.

Кылдонер добавил, что получает "жалобы от российских туристов, которые все чаще обращают на это внимание".

Ранее SHOT сообщал, что из-за сокращения российских туристов на курортах Турции в этом году закрываются магазины и отели.