Из-за дефицита бензина спрос туристов на поездки в Крым сократился на 31%

Турпоток в Крым уменьшился на 31% из-за проблем с топливом Из-за дефицита бензина спрос туристов на поездки в Крым сократился на 31%

Москва8 июн Вести.За период с 24 мая по 6 июня 2026 года число бронирований в гостиницах Крыма сократилось на 31%. Об этом сообщил "Коммерсант".

С 24 мая по 6 июня 2026 года число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год к году говорится в публикации

При этом в Севастополе турпоток уменьшился на 40% за то же время. Также на полуострове вдвое выросло число отмен отдыха.

Причиной таких изменений, по данным издания, стала нехватка топлива в регионе: многие туристы планировали ехать на своих машинах или в автобусе из-за ограничений в работе аэропорта.

Таким образом, Крым покинул рейтинг десяти самых популярных туристических направлений России: на него теперь приходится только 1,5% продаж. Большинство отдыхающих, говорится в публикации, может заменить отдых на полуострове поездкой в Анапу.