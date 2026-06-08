АТОР: турпоток хлынул в Анапу из-за ситуации с топливом в Крыму

Бенефициаром топливного кризиса в Крыму стала Анапа АТОР: турпоток хлынул в Анапу из-за ситуации с топливом в Крыму

Москва8 июн Вести.Анапа стала бенефициаром ситуации с топливом в Крыму. Об этом Ассоциация Туроператоров (АТОР) сообщила в Telegram-канале.

По данным ассоциации, число новых бронирований отдыха в Крыму сократилось на 25–35% из-за ограничений на продажу топлива и перебоев в железнодорожном сообщении. При этом число отмен продолжает расти. Люди массово переносят поездки на более поздние даты или на другие курорты.

Главным бенефициаром ситуации стала Анапа. Эксперты отмечают, что спрос на курорт за последнюю неделю значительно вырос говорится в публикации

Преимуществом отдыха в Анапе считают доступные цены, большое количество свободных мест, начало купального сезона, акции от отелей.

Несмотря на все это, общий объем бронирований на лето в Крыму превышает показатели прошлого года, а некоторые туристы, отменившие поездку, могут вернуться к планированию отдыха на полуострове позже, когда ситуация стабилизируется.