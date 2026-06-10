В РСТ опровергли резкое снижение спроса на туры в Крым из-за кризиса с бензином

В РСТ опровергли обрушение спроса на туры в Крым В РСТ опровергли резкое снижение спроса на туры в Крым из-за кризиса с бензином

Москва10 июн Вести.Туристы из-за кризиса с бензином на полуострове Крым заняли выжидательную позицию, бронирование туров в регион замедлилось, однако говорить об обрушении спроса преждевременно. Об этом в эксклюзивном комментарии ИС "Вести" заявил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он обратил внимание, что ситуация с изменилась только в последнюю неделю – в моменте спрос снизился на 20-25%. При этом, по словам Ромашкина, в течение первых пяти месяцев года наблюдается уверенный прирост туристов в регионе.

Поэтому говорить о том, что все как бы рухнуло, преждевременно. Туристы заняли выжидательную позицию - те туристы, которые планируют поездку во второй половине июня. И мы знаем, что власти активно занимаются вот этим бензиновым кризисом. И у меня все-таки есть предположение, что он будет в короткое время преодолен и бензин появится отметил Ромашкин

Он рассказал, что туристы, забронировавшие туры на вторую половину июня, наблюдают за развитием событий в регионе и не аннулируют туры.

Те, кто должен был ехать на днях, многие аннулировались, но тем не менее все равно поток достаточно устойчивый. Наша компания на этой неделе отправит в Крым около 350 человек. Соответственно, говорить о том, что спрос окончательно упал, нет. Туристы едут, кто-то берет с собой запас бензина, кто-то рассчитывает все-таки в дороге его пополнит добавил Ромашкин

Специалист также выразил уверенность, что сезон в регионе будет успешным и, несмотря на обстановку, Крым может в текущем году побить туристический рекорд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти прорабатывают меры по ликвидации проблем с топливом в Крыму. Ситуация также находится на контроле у главы региона Сергея Аксенова.