Кремль: власти работают над решением проблем с топливом в Крыму

Москва8 июн Вести.Власти прорабатывают меры для предотвращения проблем с топливом в Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить. Работает наш Минэнерго. В настоящий момент, действительно, определенные проблемы есть сказал он

По словам Пескова, сейчас крымские власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и продовольствия на полуострове на фоне "необоснованного ажиотажа".

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что президент РФ Владимир Путин держит ситуацию с дефицитом бензина на полуострове на контроле. Глава государства дал профильным ведомствам поручения по ее разрешению. Так, Минэнерго России прорабатывает дополнительные меры по обеспечению стабильных поставок бензина в Крым.