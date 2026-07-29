Риттер: по прилете Зеленского в США его команде пришлось создать видимость толпы

Экс-разведчик США раскрыл, как Зеленского встречали в аэропорту Вашингтона Риттер: по прилете Зеленского в США его команде пришлось создать видимость толпы

Москва29 июл Вести.Пилоту самолета, на котором Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, пришлось спуститься к главе киевского режима для создания видимости толпы при встрече. Об этом сообщил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Зеленский, направляясь в Вашингтон, рассчитывал, что его встретят как "героя-победителя".

В аэропорту его никто не встретил. Он вышел из самолета, и его встречала [подавшая в отставку] посол [Украины в США Ольга Стефанишина], погрязшая в коррупционных скандалах, а пилоту пришлось спуститься, чтобы организовать группу приветствия из двух человек рассказал военный аналитик

28 июля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

При этом, как стало известно позже, Зеленского препроводили в Западное крыло Белого дома с бокового входа, а не парадного подъезда.