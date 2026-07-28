Американист Бенедиктов рассказал, зачем Зеленский прилетел в США Американист Бенедиктов: киевский диктатор прилетел в США за комплексами Patriot

Москва28 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы "клянчить" новую партию комплексов Patriot и боеприпасов к ним. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Киевский диктатор летит в Соединенные Штаты для того, чтобы выклянчить очередную порцию вооружения, в частности, конечно, речь идет о продаже ракет к комплексам Patriot рассказал Бенедиктов

Ранее сообщалось, что переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа пройдут 28 июля в 16:30 по московскому времени. Встреча состоится в закрытом от прессы режиме.