Американист Бенедиктов: Трамп не готов к войне в Европе Американист Бенедиктов заявил о неготовности Трампа к "горячей" войне в Европе

Москва28 июл Вести.США не готовы к возможной "горячей" войне в Европе, поскольку слишком увязли в Иране. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Он добавил, что США уже не представляют из себя ту сверхдержаву, которой они являлись ранее, поэтому ведение сразу двух войн является для них нереальной задачей.

Если говорить о том, насколько [президент США Дональд] Трамп готов к вовлечению Соединенных Штатов в большую горячую войну в Европе, то, конечно же, нет. На самом деле то, что как Соединенные Штаты сейчас, вот, собственно, в этом году обожглись на войне с Ираном, говорит о том, что это уже далеко не та сверхдержава, которая когда-то могла вести реально большие войны на двух направлениях сразу сказал Бенедиктов

Ранее он рассказал о визите главы киевского режима Владимира Зеленского в США. По его мнению, главной целью этой поездки является попытка добиться от американцев новых комплексов Patriot.