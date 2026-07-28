Москва28 июл Вести.Идея борьбы Украины с Россией, а теперь еще и с Ираном, была разработана в британских аналитических центрах. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Он добавил, что такой нарратив продвигается в британских СМИ, и привел в пример издание Times, где недавно вышел материал под названием "Расширение войны".

[Идея] о том, что борьба с Россией и с Ираном – это две стороны одной монеты. То есть, как бы это одна и та же по сути война свободного мира, значит, с тоталитарными государствами, с автократиями. Этот нарратив продвигается британцами. Соответственно, значит, вот вышла сегодня в Times большая редакционная статья под названием "Расширение войны". И я думаю, что на самом деле это не является изобретением Киева, там для этого, в общем, не хватает интеллектуалов. И я думаю, что эта идея, этот нарратив разработан в британских мозговых центрах заявил Бенедиктов

Ранее сообщалось, что в Ираке была задержана группа боевиков, которая действовала в интересах Украины. Они обвиняются в обстреле объектов на территории Ирака.