Американист Бенедиктов рассказал о планах США по достижению мирового господства Американист Бенедиктов: стратегия США - ослаблять других для мирового господства

Москва28 июл Вести.Стратегия США заключается в том, чтобы дать своим возможным соперникам конфликтовать между собой, чтобы "расчистить" себе путь к мировому господству. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Он добавил, что американцы могут продавать оружие обеим сторонам конфликта для его затягивания.

Стратегия Соединенных Штатов заключается в том, чтобы дать возможность потенциальным соперникам за мировое господство ослаблять друг друга в войне, наблюдать за этим со стороны, продавать оружие, возможно, одной стороне конфликта, возможно всем сторонам конфликта, это зависит от конкретной ситуации. И на финальном этапе вмешаться на стороне определившегося победителя заявил Бенедиктов

Американист напомнил, что Вашингтон уже поступал так в двух мировых войнах.

Ранее Бенедиктов прокомментировал возможную отправку американских войск для операций в Европе. По мнению американиста, у Вашингтона нет на это ресурсов, поскольку он слишком завяз в конфликте с Ираном.