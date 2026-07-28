Американист Бенедиктов оценил возможности Ирана для удара по Украине Американист Бенедиктов: у Ирана есть возможность нанести удар по Украине

Москва28 июл Вести.У Тегерана есть технические возможности для нанесения удара по Украине. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Он добавил, что недавний инцидент с украинскими ДРГ у границ Ирана привел к тому, что в Тегеране уже рассматривают возможность ответных действий.

Уже сейчас понятно, что Киев разозлил Тегеран. Заявление иранских спецслужб о том, что в Ираке действуют украинские ДРГ, какие-то там отряды под, возможно, чужим флагом в Ираке, … . Это уже, конечно, признак того, что там рассматривают возможность нанесения удара по Украине … У Тегерана есть технические возможности для того, чтобы нанести удары и по самой Украине на самом деле, не говоря уже о сухогрузах с украинских зерном рассказал Бенедиктов

Ранее сообщалось о задержании в Ираке группы боевиков, действовавших в интересах Киева. Они были причастны к атакам на различные объекты в ближневосточной стране.