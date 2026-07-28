В Ираке задержана группа боевиков, которые действовали в интересах Украины

В Ираке задержали группу боевиков, действовавших в интересах Киева В Ираке задержана группа боевиков, которые действовали в интересах Украины

Москва28 июл Вести.Служба безопасности Ирака задержала группу боевиков, которых подозревают в совершении обстрелов иракских объектов и работе в интересах Украины, заявил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди телеканалу Dijlah TV.

Изучение деятельности одной из групп привело к выводам о возможном украинском вмешательстве в дела Ирака. В итоге задержано несколько группировок, причастных к атакам на различные объекты в Ираке, отметил советник.

Задержанные боевики признались на допросах, что действовали в интересах Киева, подчеркнул аль-Абуди.

Советник воздержался от обнародования списка атакованных иракских объектов и подчеркнул, что необходимо провести тщательное расследование всех обстоятельств обстрелов.

Между тем самолет Ан-132 украинского производства был уничтожен в ходе атаки на базу США в Багдаде.