Около $14 млн конфисковали у замминистра нефти Ирака по делу о коррупции

Власти Ирака изъяли свыше $14 млн у замминистра нефти по делу о коррупции Около $14 млн конфисковали у замминистра нефти Ирака по делу о коррупции

Москва30 июн Вести.Следствие изъяло у ранее задержанного заместителя министра нефти Ирака Али аль-Бахадли порядка 14 млн долларов и ряд объектов недвижимости, сообщил Высший судебный совет арабской республики.

В воскресенье власти страны провели масштабный антикоррупционный рейд в Багдаде и провинциях, в ходе которого силовики задержали 47 высокопоставленных чиновников и депутатов парламента. Известно, что среди задержанных были близкие к бывшему премьер-министру страны Мухаммеду ас-Судани депутаты Хасан аль-Хафаджи и Мухаммад Сайхуд, находящийся под санкциями замминистра нефти Али Мааридж.

Власти утверждают, что правительственная кампания продолжается, и вскоре "будут объявлены новые имена, связанные с коррупцией в министерствах нефти и электроэнергии". По данным ТВ-канала Al Hadath, иракские правоохранительные органы выдали не менее 200 ордеров на арест политических фигур, замешанных в деле о коррупции. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди поручил Минфину создать специальный счет для размещения средств, "изъятых у лиц, причастных к незаконному обогащению".

Как отмечается в пресс-релизе Высшего судебного совета, выдержку из которого опубликовало издание Baghdad Today, результатом еще не законченного расследования в отношении Али аль-Бахадли стала "конфискация 11 млн долларов и 4 млрд иракских динаров" (свыше $3 млн американских долларов). Согласно информации СМИ, поводом для проведения операции силовиков стали признания бывшего замминистра нефти Аднана аль-Джумейли, отвечавшего за работу нефтеперерабатывающих заводов и возглавлявшего госкомпанию NRC, которая занимается переработкой сырья. Аль-Джумейли арестовали в конце мая.

Верховный судебный совет Ирака 39 июня объявил, что сумма конфискованных средств по делу о коррупции в министерстве нефти достигла 86 млн долларов.

Ранее в инфополе появились сведения о возможном выходе Ирака из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в случае, если предложение Багдада увеличить его квоту на добычу "черного золота" будет отклонено. Со своей стороны, министерство нефти арабской республики назвало эти сообщения домыслами.