Москва16 авгВести.Турецкая полиция изъяла 200 кг золота в слитках в рамках расследования дела об отмывании денег ОПГ во главе с лидером секты "Сулейманджилар" Алиханом Куришем. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Уточняется, что золото было найдено при обыске у брата Куриша. Стоимость слитков оценивается в 1,34 млрд турецких лир (около $28 млн).
По данным телеканала, из 38 ранее задержанных фигурантов дела - 32 арестованы по решению суда, в том числе лидер секты. Остальные выпущены, но находятся под судебным контролем.
Ранее сообщалось, что рабочие в Бельгии нашли в стене тайник с золотом на 9 миллионов евро.