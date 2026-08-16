TRT Haber: у турецкого религиозного движения при обыске изъяли 200 кг золота

У турецкой секты при обыске изъяли 200 кг золота в слитках TRT Haber: у турецкого религиозного движения при обыске изъяли 200 кг золота

Москва16 авг Вести.Турецкая полиция изъяла 200 кг золота в слитках в рамках расследования дела об отмывании денег ОПГ во главе с лидером секты "Сулейманджилар" Алиханом Куришем. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Уточняется, что золото было найдено при обыске у брата Куриша. Стоимость слитков оценивается в 1,34 млрд турецких лир (около $28 млн).

По данным телеканала, из 38 ранее задержанных фигурантов дела - 32 арестованы по решению суда, в том числе лидер секты. Остальные выпущены, но находятся под судебным контролем.

Ранее сообщалось, что рабочие в Бельгии нашли в стене тайник с золотом на 9 миллионов евро.