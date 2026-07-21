Разыскиваемого Интерполом гражданина Турции задержали в Бодруме NTV: разыскиваемый Интерполом подозреваемый в наркоторговле задержан в Бодруме

Москва21 июл Вести.Подозреваемый в торговле наркотиками гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом по "красному уведомлению", был задержан в Бодруме в ходе совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) и полиции. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Как сообщает телеканал, в иранском паспорте он записан как Касра Ашрафи, при этом он также имеет турецкое гражданство на имя Микаил Каан.

Подозреваемый, разыскиваемый Интерполом по "красному уведомлению" за торговлю наркотиками … был обнаружен в Бодруме сотрудниками Национальной разведывательной организации сказано в публикации

В ходе обыска по адресу проживания подозреваемого были изъяты 15,6 тысяч евро, 3,15 тысяч швейцарских франков, аппаратный криптокошелек, различные ювелирные изделия, шесть мобильных телефонов и один планшет. После оформления документов в полицейском участке Микаил Каан был направлен в суд, по решению которого вследствие получил меру пресечения в виде ареста.

Механизм "красного уведомления" в системе Интерпола предназначен для содействия международному розыску: получив такое уведомление, правоохранители стран‑участниц вправе установить местонахождение лица и временно его задержать для последующей экстрадиции. При этом оно не приравнивается к международному ордеру на арест, однако активно применяется для поиска лиц, подозреваемых или осужденных за преступления.

Ранее также сообщалось, что турецкую певицу Сылу задержали в Стамбуле вместе с 24 подозреваемыми-знаменитостями в рамках антинаркотической операции.

Также в июне американского горнолыжника Боде Миллера, олимпийского чемпиона 2010 года, задержали по подозрению в хранении наркотических веществ.