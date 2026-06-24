Горнолыжника Боде Миллера задержали по делу о наркотиках TMZ: горнолыжника Миллера обвинили в хранении наркотиков

Москва24 июн Вести.Американского горнолыжника Боде Миллера, олимпийского чемпиона 2010 года, задержали по подозрению в хранении наркотических веществ, сообщает TMZ.

По информации портала, у 48-летнего спортсмена нашли пакет с галлюциногенными грибами весом 4,1 грамма. Прокуратура предъявила Миллеру обвинения по двум пунктам: в хранении наркотического вещества и предметов, предназначенных для его употребления.

Сам спортсмен вину не признал.

Миллер является одним из самых титулованных американских горнолыжников. Помимо золота Олимпиады-2010, он четырежды становился чемпионом мира и дважды выигрывал общий зачет Кубка мира.