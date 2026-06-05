Суд рассмотрит дело о контрабанде из РФ драгметаллов на 41 млн рублей СК завершил дело о контрабанде драгметаллов на 41 млн рублей

Москва5 июн Вести.Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о контрабанде стратегически важных ресурсов на общую сумму 41 миллион рублей, материалы направлены в суд, сообщили в ведомстве.

Завершено расследование уголовного дела в отношении граждан Руслана Абдулханова и Абдуллахи Исаева, а также бывшего военнослужащего старшего прапорщика запаса Евгения Милехина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном обороте драгоценных металлов, контрабанде стратегически важных ресурсов и превышении должностных полномочий сказано в сообщении

По версии следствия, в октябре 2025 года Абдулханов получил заказ на перевозку в Турцию аффинированного золота и серебра в 28 кустарно изготовленных слитках. В организации вывоза ему помогали двое знакомых. В частности, доставить за границу драгметаллы должен был Исаев, но при проходе через зеленый коридор он был задержан.

На время следствия фигурантов поместили в СИЗО.

В целях обеспечения приговора на принадлежащее Исаеву и Милехину имущество наложен арест на общую сумму 700 тысяч рублей.