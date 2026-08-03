В Саратове задержан курьер одного из маркетплейсов за кражу золота на 2,2 млн

В Саратове задержали курьера маркетплейса, похитившего золото на 2,2 млн рублей В Саратове задержан курьер одного из маркетплейсов за кражу золота на 2,2 млн

Москва3 авг Вести.Полицейские Саратова задержали курьера одного из маркетплейсов, который подозреваетсчя в хищении золота на сумму 2 215 063 рубля. Об этом сообщили в МВД России в мессенджере MAX.

В полицию обратился представитель компании, который сообщил о краже товара.

Злоумышленник создавал аккаунты на имена своих пожилых родственников, которые не подозревали о своей "регистрации" на платформе маркетплейса. Через эти аккаунты фигурант заказывал золотые изделия, которые затем, пользуясь своим положением курьера, забирал себе отмечается в сообщении

В том числе, он похитил два золотых кольца и золотой браслет с камнями. Украшения мужчина сдавал в ломбарды и полученные деньги тратил.

Было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.