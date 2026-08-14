RTL: при разборе подвальной стены в Бельгии рабочие нашли сейф с золотом

Рабочие в Бельгии нашли в стене тайник с золотом на 9 миллионов евро RTL: при разборе подвальной стены в Бельгии рабочие нашли сейф с золотом

Москва14 авг Вести.Неожиданной находкой обернулся разбор рабочими стены в подвальном помещении дома в бельгийском городке Синт-Гиллис-бей-Дендермонде. Рабочие обнаружили в сносимой стене сейф с золотом на 9 миллионов евро, сообщает телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру Восточной Фландрии.

Тайник обнаружили рабочие строительной фирмы De Brand, ремонтировавшие здание местного Центра общей социальной помощи. Они сразу же сообщили о своей находке заказчику ремонта.

В сейфе были монеты, золотые слитки и пронумерованные золотые самородки. По предварительной оценке, их общая стоимость составляет около 9 миллионов евро сообщает RTL

Полиция перевезла золото в безопасное место на хранение. Пока никто за обнаруженной находкой не обращался, и прокуратуре Восточной Фландрии еще предстоит найти законного владельца сокровищ. Если законного владельца золота не обнаружат, находка достанется социальному центру. В Центра общей соцпомощи уже придумали, как использовать найденные сокровища: деньги от их продажи пойдут на оборудование дополнительных мест для бездомных.

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