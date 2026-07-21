Москва21 июл Вести.Одним из способов инвестирования может стать покупка драгметалла с оставлением его на хранение. Воспользоваться услугой можно в немногих организациях. В частности, такой формат предлагает "Гознак. Инвестиции". При этом на Московском монетном дворе – филиале АО "Гознак" – налажено собственное производство слитков. О том, как оно устроено, ИС "Вести" рассказал главный технолог предприятия Сергей Боев.

Эксперт отметил высокую пробу драгметалла.

Технологический процесс изготовления у нас полный. Начиная с переплава золота. Потом обязательно лаборатория оценивает пробу. Проба должна составлять не меньше четырех девяток, и у нас это получается делать. Затем золото раскатывается, нарезается на полоски необходимой ширины, из которых получается уже прямоугольная заготовка. В дальнейшем заготовка опиливается. … Самый маленький [вес слитка] – 5 г, самый большой – 250 г пояснил Боев

Золото демонстрирует самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца XX века. Так, его стоимость с 2000 года увеличилась в 12 раз.